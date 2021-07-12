В Москве возобновили прием заявок на предоставление субсидий бизнесу

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Возобновлен прием заявок на предоставление субсидий столичному бизнесу, соответствующее решение приняли из-за высокого спроса на финансовую поддержку со стороны предпринимателей. Об этом в понедельник сообщили на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Для московского бизнеса возобновили прием заявок на предоставление субсидий. Такое решение принято из-за высокого спроса предпринимателей на финансовую поддержку. Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что с 12 июля по 6 августа принимаются документы на возмещение расходов за участие в выставках, на продвижение товаров и услуг в интернете, на комиссии при использовании сервисов по доставке еды, на работу с маркетплейсами", - говорится в сообщении.

Также бизнес, работающий по франшизе, может компенсировать расходы на уплату процентов по кредитам, лизинг, покупку оборудования, оплату коммунальных услуг, роялти и паушального взноса.

"С 15 июля по 6 августа заявку на субсидии могут подать резиденты технопарков и Московского инновационного кластера, владельцы гостиниц, соцпредприятий и компаний из списка приоритетных отраслей. С 15 июля по 31 августа - организации, которые хотят компенсировать затраты на обучение сотрудников", - сказала Сергунина, слова которой приводятся на портале.

Ранее был возобновлен прием заявок на субсидии для экспортеров и на создание нового продукта. Заявления на них можно подавать до 12 августа и 1 сентября соответственно.

В 2020 году для поддержки бизнеса во время пандемии нового коронавируса была утверждена программа из 14 городских субсидий и грантов. В 2021 году она была расширена, всего предпринимателям столицы доступны 17 субсидий и грантов. По итогам прошлого года самыми популярными стали субсидии для франчайзи, на участие в выставках, продвижение продукции с помощью сервисов доставки еды, а также на экспорт. Отправить заявки можно дистанционно с помощью сервисов Московского инновационного кластера и сайта mos.ru. Получить информацию и подать заявку на финансовую помощь предпринимателям из сектора малого и среднего бизнеса Москвы можно на сайте cashback.moscow.business.