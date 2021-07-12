Доля закупок Москвы у МСП выросла почти на 11% за I полугодие 2021 года

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Доля закупок столицы у субъектов малого и среднего предпринимательства за первое полугодие 2021 года составила почти 45%, годом ранее аналогичный показатель составлял 34,03%. Об этом в понедельник сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В 2020 году аналогичный показатель был ниже - 34,03%. В рублевом выражении он составил 355 млрд рублей. Сейчас мы видим опережающий рост", - приводит портал слова руководителя столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова. Доля закупок столицы у малого и среднего бизнеса за первые полгода составила почти 45% - более 230 млрд рублей.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, столичные заказчики за полгода закупили более 80% товаров и услуг у субъектов МСП через портал поставщиков. "С начала 2021 года заказчики из Москвы заключили на портале поставщиков 137,5 тыс. договоров на сумму около 22,6 млрд рублей. При этом объем закупок у малого бизнеса составил почти 19 млрд рублей. Это около 56% от общего объема закупок у МСП по итогам прошлого года", - приводит слова Ефимова портал.

Он отметил, что наиболее популярными предметами закупок стали строительные работы, медицинские расходные материалы и лекарства, а также перевозка пассажиров и автотранспортные средства.