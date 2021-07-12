Экспорт продукции АПК из РФ в Сингапур к 2030 году может вырасти до $100 млн

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Федеральный центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ оценивает потенциал экспорта продукции АПК из России в Сингапур в $100 млн к 2030 году. Об этом сообщил глава "Агроэкспорта" Дмитрий Краснов на онлайн деловой миссии российских экспортеров продукции АПК в Сингапур.

"Мы оцениваем потенциал увеличения российского экспорта продукции АПК в Сингапур к 2030 году в размере более чем $100 млн. В первую очередь он может быть реализован за счет поставок рыбы и ракообразных, свинины, мяса птицы, шоколадных кондитерских изделий, мучных кондитерских изделий", - сказал он.

По его словам, из перечисленных позиций значительная часть не ввозится сейчас в Сингапур из России. Как отмечается в материалах "Агроэкспорта", в 2020 году из России в Сингапур было ввезено 2,7 тыс. тонн продукции на сумму $4,3 млн. На долю Сингапура приходилось менее 0,1% экспорта продукции АПК России. Основными товарными позициями в стоимостном выражении в структуре экспорта продукции АПК России в Сингапур в 2020 году являлись шоколадные кондитерские изделия (30%), масло подсолнечное (22,9%), сигары и сигареты (11,9%), семена кориандра (9,8%), водка (5%).

Эксперты пояснили, что снижение российского экспорта в Сингапур в стоимостном выражении на 18,1% обусловлено преимущественно уменьшением поставок сигар и сигарет, шоколадных кондитерских изделий, чая. При этом вырос российский экспорт в Сингапур подсолнечного масла, экстрактов и эссенций кофе, водки. Кроме того, начались поставки семян кориандра и льна. По итогам января июня 2021 года объем российского экспорта продукции АПК в Сингапур относительно аналогичного периода прошлого года уменьшился на 49,8% в стоимостном выражении (на $1,5 млн). За данный период снизился российский экспорт водки, но вырос экспорт экстрактов и эссенций кофе, продуктов из них.