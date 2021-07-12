Глава МИД Белоруссии не исключил открытия прямого авиарейса в Крым при целесообразности

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей не исключил возможности прямого авиарейса из республики в Крым, если это будет целесообразно.

"Надо смотреть на экономику. Если это будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, то, я думаю, решение соответствующее будет принято", - заявил министр в интервью телеканалу RT, распространенном в понедельник.

По его словам, в данной ситуации необходимо учитывать "и некоторые иные аспекты, связанные с возможными санкциями, которые могут быть введены по отношению к Беларуси".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики и российская сторона проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. По словам Лукашенко, он обсуждал этот вопрос с президентом РФ.