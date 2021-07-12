Чехия отказала России в размещении наземной станции ГЛОНАСС

ПРАГА, 12 июля. /ТАСС/. Чехия отказала России в размещении на своей территории наземной станции обновленной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, которая должна начать работать в конце текущего года после запуска навигационного спутника нового поколения "Глонасс-К2". Об этом сообщил в понедельник журнал Respekt.

Расширение сети наземных станций ГЛОНАСС необходимо для точности работы обновленной глобальной навигационной системы и ее последующего развития. Поэтому российская сторона обратилась к некоторым странам, включая Чехию, с просьбой разместить часть из них на своих территориях.

Между тем западные спецслужбы, согласно информации журнала, установили, что эти станции якобы могут быть использованы для сбора секретных сведений, подрывающих безопасность государств, в которых будут находиться. Речь идет, в частности, о контроле за ядерным оружием стран Запада.

В Прагу просьба о размещении одной из наземных станций ГЛОНАСС поступила в начале 2020 года. Москве в ней было отказано. Данное решение было принято, в частности, на основе рекомендации чешских спецслужб. Факт обращения российской стороны с просьбой об установке одного из наземных объектов навигационной системы подтвердил журналу вице-премьер, глава Минпромторга и Минтранса Чехии Карел Гавличек.