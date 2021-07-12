В ЕК подали жалобу на WhatsApp за "агрессивные изменения" пользовательских соглашений

БРЮССЕЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Потребители Евросоюза подали жалобу на мессенджер WhatsApp за "агрессивные изменения" условий пользовательских соглашений. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Европейской организации потребителей (BEUC).

"Европейская организация потребителей подала жалобу в Европейскую комиссию (ЕК) на мессенджер WhatsApp за многочисленные нарушения прав потребителей в странах Евросоюза", - говорится в заявлении.

BEUC отметила, что с весны этого года администрация WhatsApp "агрессивно и неоправданно настаивает на принятии пользователями новых условий конфиденциальности". В заявлении также содержится предположение, что новые условия пользовательского соглашения WhatsApp сознательно расплывчато сформулированы, чтобы обычный пользователь не смог их понять.

Главной претензией европейских пользователей к мессенджеру является то, что WhatsApp "забрасывал в последние месяцы пользователей агрессивными всплывающими сообщениями с требованием принять новую политику конфиденциальности". В этой связи BEUC считает, что американский мессенджер допустил целый ряд нарушений европейских норм по защите потребителей.