Новака переизбрали председателем совета директоров "Транснефти"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак переизбран главой совета директоров "Транснефти". Об этом говорится в сообщении компании.

В совет директоров "Транснефти" входит девять человек. Новак является председателем совета директоров компании с 2015 года.

Кроме Новака, в совет директоров входят исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, генеральный директор АО "УК РФПИ" Кирилл Дмитриев, замглавы Минэнерго Павел Сорокин, глава "Транснефти" Николай Токарев, экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и три независимых директора: президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль, бывший президент "Башнефти" Александр Корсик и Илья Клебанов (ранее входил в совет директоров "Совкомфлота").

"Транснефть" - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Государству принадлежит 78,1% уставного капитала "Транснефти", или 100% голосующих акций.