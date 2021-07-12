Чернышенко заявил, что стратегию АНО "Цифровая экономика" подготовят до 1 октября

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Стратегия АНО "Цифровая экономика" будет подготовлена совместно с бизнесом до 1 октября 2021 года. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко со ссылкой на совещание, которое прошло в технопарке "Сколково".

"Наша основная задача - стремится объединить позиции бизнеса и государства по ключевым вопросам развития цифровой экономики. На сегодняшний день миссия организации не должна ограничиваться исключительно организацией диалога между бизнесом и государством. У деятельности АНО "Цифровая экономика" должен появиться конкретный измеримый результат. До 1 октября текущего года на рассмотрение наблюдательного совета должна быть представлена обновленная стратегия деятельности АНО "Цифровая экономика" на 2022-2024 годы. Там и будут учтены все ключевые показатели, которые мы обсудили сегодня и которых нам предстоит достичь", - отметил Чернышенко.

В течение дня участники мероприятия работали по следующим направлениям: кадры для цифровой экономики; цифровые технологии, инновации и наука; искусственный интеллект; Open Source&Open Architecture; ЭПР и нормативное регулирование; отраслевая цифровая трансформация; информационная инфраструктура и информационная безопасность. Каждая группа, в состав которой вошли наиболее компетентные представители бизнеса и органов власти, формулировала предложения по целям организации на трехлетний период, а также разрабатывала проекты по их достижению.

Результаты работы групп были представлены наблюдательному совету организации, которые определил приоритетные для АНО "Цифровая экономика" направления, цели и задачи.

Мероприятие прошло с участием более 250 руководителей ведущих компаний в сфере цифровой экономики и руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Среди участников - министр цифрового развития Максут Шадаев; министр экономического развития Максим Решетников; министр науки и образования Валерий Фальков; генеральный директор "Яндекс" Елена Бунина; директор фирмы "1С" Борис Нуралиев; президент "Ростелеком" Михаил Осеевский; президент "ЭР-Телеком Холдинг" Андрей Кузяев; генеральный директор "Мегафон" Хачатур Помбухчан; президент Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович; заместитель председателя "Сбербанка" Станислав Кузнецов; заместитель президента "Банк ВТБ" Вадим Кулик; вице-президент "МТС" Руслан Ибрагимов; директор по цифровой трансформации "Газпром нефть" Андрей Белевцев; директор по информационным технологиям "РЖД" Евгений Чаркин; директор по цифровизации "Росатом" Екатерина Солнцева.

Об организации

АНО "Цифровая экономика" было создано в 2017 году в целях предоставления услуг в сфере развития цифровой экономики в РФ, в том числе путем поддержки общественно значимых проектов и инициатив в этой сфере, а также координации взаимодействия между бизнес-сообществом в сфере цифровой экономики, научно-образовательными организациями, иными сообществами и органами государственной власти.