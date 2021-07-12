{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

РБК: Росавиация обязала перевозчиков проводить ПЦР-тестирование экипажа раз в три дня

Как сообщает издание, регулярному тестированию подлежат как пилоты, так и бортпроводники

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Росавиация обязала российские авиакомпании обеспечить тестирование экипажей самолетов на коронавирусную инфекцию не реже чем раз в 72 часа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию письма замглавы Росавиации Олега Сторчевого, направленного региональным управлениям федерального агентства.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Согласно документу, регулярному ПЦР-тестированию подлежат как пилоты, так и бортпроводники. Источник РБК, близкий к федеральному агентству, сообщил, это первое такое предписание - ранее сроки тестирования сотрудников на коронавирус авиакомпании устанавливали самостоятельно. Росавиация также потребовала "организовать работу по проведению иммунопрофилактики против новой коронавирусной инфекции".

При этом собеседник издания в одной из крупнейших авиакомпаний РФ заявил, что перевозчики "просто физически не смогут обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня и сертификатами".

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Ростовский избирком впервые заказал ролики в TikTok
В избирательной комиссии полагают, что инициатива повысит интерес молодежи к выборам
Читать полностью