МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Первый энергоблок БелАЭС был отключен от сети автоматической защитой генератора, причины отключения выясняются. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго республики в понедельник.

"12 июля в 12:57 (совпадает с мск) первый энергоблок БелАЭС отключен от сети автоматической защитой генератора. Причины отключения электрогенератора устанавливаются. После их устранения энергоблок будет включен в работу", - говорится в сообщении. По данным Минэнерго, "радиационная обстановка на АЭС и в зоне наблюдения не менялась". В сообщении отмечается, что в соответствии со штатным алгоритмом было произведено снижение мощности реакторной установки.

Строительство АЭС в Белоруссии ведется по типовому российскому проекту "АЭС-2006". БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом").

3 ноября прошлого года первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны. 10 июня первый блок БелАЭС официально введен в промышленную эксплуатацию. В Минэнерго ранее заявляли, что включение второго энергоблока БелАЭС в сеть и выдача первых киловатт-часов запланированы на конец 2021 - начало 2022 года. Готовность второго энергоблока составляет 85%".