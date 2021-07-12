"ТрансКонтейнер" запустил регулярный поезд по маршруту Москва - Калининград

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в Группу компаний "Дело") запускает еженедельный сервис из Москвы в Калининград с отправками по пятницам, следует из сообщения компании.

Контейнерный поезд с 57 вагонами собственности компании отправился со станции Тучково (Московская область) 9 июля и прибыл на станцию Калининград-Сортировочный 12 июля. Маршрут проходит через территорию Белоруссии и Литвы, время в пути составляет трое суток.

ПАО "ТрансКонтейнер" - интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в России парком контейнеров и фитинговых платформ, работает на всей сети железных дорог стандарта 1520. Парк контейнеров составляет порядка 88 тыс. ед., фитинговых платформ - 34 тыс. ед. Компания владеет 38 железнодорожными терминалами в России, ещё тремя управляет в форме дочерних и совместных предприятий. Чистая прибыль по МСФО в 2020 году составила 12,66 млрд рублей (+7,7% к 2019 году), выручка - 103,5 млрд рублей (+20,1%). Объем перевозок под контролем компании в 2020 году достиг рекордных 2,41 млн ДФЭ (+17,3%).