Власти считают, что Иркутская область может зарабатывать на сельском туризме 1,5 млрд руб.

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Иркутская область может зарабатывать до 1,5 млрд рублей ежегодно за счет реализации проектов в сфере сельского туризма, концепция развития которого в настоящее время разрабатывается в регионе. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

"Ежегодно Иркутская область могла бы иметь доход от сельского туризма до 1,5 млрд рублей. При этом необходимый минимальный объем инвестиций составляет ежегодно от 100 до 150 млн рублей", - сообщил он в рамках посвященного сельскому туризму круглого стола в Совете Федерации.

Сумароков отметил, что на данный момент в регионе ведется работа по созданию концепции развития туризма в сельской местности, разработку которой планируют завершить в сентябре этого года. "Я бы хотел остановиться на том, что, безусловно, нужно на федеральном уровне, на наш взгляд, разработать и утвердить, наверное, отдельные стратегии развития сельского туризма, где будут определены основные векторы [развития]. Кроме того, как я уже сказал, что на региональных уровнях необходима разработка в целом таких отдельных концепций развития", - пояснил он.

Министр также предложил рассматривать сельский туризм как отдельный вид экономической деятельности и предусмотреть налоговые льготы, которые позволят освободить субъекты малого и среднего предпринимательства от уплаты одного из налогов при реализации проектов. "Весь бизнес, который сегодня этим [сельским туризмом] занимается, пользуется собственными ресурсами, <...> поэтому проект программы развития сельского хозяйства и проект по развитию сельского туризма, я считаю, что безусловно даст серьезный толчок", - добавил он.

В 2020 году из-за пандемии турпоток на Байкал в Иркутской области упал на 48,7%, до 938 тыс. человек, причем зимой, до закрытия границ, озеро успели посетить 54,1 тыс. иностранных путешественников. В дальнейшем турпоток формировался преимущественно из жителей области и соседних регионов. Ранее ежегодно турпоток рос на 3-4%.