Минфин предварительно оценил профицит бюджета в январе - июне в 625,913 млрд рублей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Профицит федерального бюджета РФ в январе - июне 2021 года, по предварительной оценке, составил 625,913 млрд рублей, следует из материалов, размещенных на сайте Минфина России.

Профицит бюджета РФ в январе - мае предварительно составил 312,073 млрд рублей.

Доходы бюджета за январь - июнь составили 11,265 трлн рублей (60% от объема доходов на год, утвержденных законом о бюджете), расходы - 10,639 трлн рублей (49,4% от объема расходов на год, утвержденных законом о бюджете, и 46,8% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений).

Больше всего доходов поступило от Федеральной налоговой службы - 7,179 трлн рублей (или 58,9% к прогнозным показателям), Федеральная таможенная служба направила 2,961 трлн рублей (59,4%). Другие федеральные органы перечислили 1,125 трлн рублей (71%).