Годовая инфляция в июне увеличилась до 6,5%

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ в июне составила 6,5%, следует из материалов ЦБ России.

"В июне 2021 года годовая инфляция увеличилась до 6,50%. Повышение показателя отчасти обусловлено влиянием низкой базы. По сравнению с маем 2021 года в июне отмечено некоторое снижение месячного роста цен (с поправкой на сезонность). С учетом сроков исчерпания эффектов низкой базы и проводимой денежно-кредитной политики Банк России ожидает, что годовая инфляция начнет снижаться осенью, вернется к цели Банка России во втором полугодии 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - отмечает ЦБ.

Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что ждет по итогам 2021 года инфляцию выше апрельского прогноза Банка России, который составляет 4,7-5,2%, но ниже текущего уровня.

Набиуллина также отмечала, что прогноз по инфляции будет пересмотрен на заседании совета директоров регулятора 23 июля.