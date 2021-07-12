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Мишустин 13 июля посетит Тверь

Премьер-министр ознакомится с промышленностью региона

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник, 13 июля, совершит рабочую поездку в Тверь. Как сообщила пресс-служба кабмина, председатель правительства сосредоточит свое внимание на объектах промышленности региона.

"13 июля в Твери Михаил Мишустин посетит Тверской вагоностроительный завод и промышленный технопарк", - говорится в сообщении пресс-службы. В графике поездки также запланирована встреча с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

В мероприятиях рабочей поездки примут участие министр транспорта Виталий Савельев и министр финансов Антон Силуанов.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияРуденя, Игорь МихайловичТверская область
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