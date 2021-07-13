Власти Чувашии намерены решить вопрос газификации 63 тыс. домовладений в ближайшее время

ТАСС, 13 июля. Вопрос газификации более 63 тыс. домовладений в Чувашской Республике будет решен в ближайшее время. Об этом во вторник сообщил глава региона Олег Николаев во время прямой линии с гражданами на своих официальных страницах в социальных сетях.

"Мы уже посчитали, сколько домовладений на сегодняшний день не имеют газовой трубы до своей границы <...> Окончательная газификация, получение газа до себя - это, конечно же, решение каждого жителя, но такая возможность каждому из 63 тыс. домовладений в ближайшее время будет предоставлена", - сказал он.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии 30 июня заявил, что газификация "последней мили", то есть доведение внутрипоселкового газопровода до границ участка, будет обеспечена в России. По его словам, подведение трубы к участку будет бесплатным.