РФПИ ведет переговоры об экспорте произведенного в Индии "Спутника V" в другие страны

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведет переговоры с индийскими властями об экспорте в другие государства вакцины "Cпутник V", произведенной в стране, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев на брифинге во вторник.

"Мы ожидаем, что часть произведенных в Индии вакцин будет экспортироваться в более чем 60 стран. Сейчас мы ведем переговоры с индийским правительством, чтобы мы могли экспортировать вакцину в другие страны после того, как будут покрыты потребности индийского населения", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Индия активно наращивает мощности по производству российской вакцины "Спутник V". Мощности индийских производителей в партнерстве с РФПИ позволят выпускать более 850 миллионов доз вакцины "Спутник V" в Индии ежегодно.

Вакцинация населения страны началась в мае.

Производство вакцины в Индии

РФПИ и крупнейший в мире производитель вакцин Serum Institute of India начнут производство российской вакцины от коронавируса на предприятиях компании в сентябре, сообщил фонд.

"РФПИ объявляет о сотрудничестве с индийской фармацевтической компанией Serum Institute of India (SII), крупнейшим мировым производителем по объемам выпуска вакцин, для производства в Индии российской вакцины против коронавируса "Спутник", - указано в сообщении. Фонд не уточняет, идет ли речь о "Спутнике V" или "Спутнике Лайт".

Предполагается, что первая партия российской вакцины будет выпущена производителем уже в сентябре. Ежегодно на мощностях SII в Индии планируется производить свыше 300 млн доз российской вакцины.

Отмечается, что в рамках процесса технологического трансфера SII уже получила образцы клеток и векторов от НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, ввоз которых был одобрен Генеральным контролером лекарственных средств Индии (Drug Controller General of India, DCGI), и начала процесс культивации.

Индия является ведущим производственным хабом для вакцины "Спутник". Ранее РФПИ заключил соглашения c рядом фармацевтических производителей в Индии (Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech и Morepen) для производства российской вакцины.

SII - крупнейший мировой производитель вакцины против коронавируса, компания уже произвела более 500 млн доз. SII является одной из лидирующих компаний в Индии по борьбе с коронавирусом благодаря ряду стратегических партнерств. Помимо разработки собственной вакцины, SII в настоящее время выпускает препараты Covishield (разработан компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом), Соvovax (разработан компанией Novavax), а также осуществляет исследования препарата Codagenix в Великобритании.