Минэкономразвития незначительно понизило прогноз по экспорту нефти из РФ на 2021-2022 годы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития понизило прогноз по экспорту нефти из РФ на 2021 год до 217 млн тонн, нефтепродуктов - до 135,8 млн тонн, говорится в обновленном макропрогнозе министерства (есть в распоряжении ТАСС).

Апрельский прогноз по экспорту нефти на 2021 год составлял 229,3 млн тонн, нефтепродуктов - 141 млн тонн.

Прогноз министерства по экспорту нефти на 2022 год также понижен - до 250,9 млн тонн с апрельских 257 млн тонн, прогноз по экспорту нефтепродуктов - до 139,6 млн тонн с 140,5 млн тонн.