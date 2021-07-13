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Мишустин указал на важность развития цифровых направлений в промышленности

Премьер-министр также предложил создавать на базе вузов научные кластеры по цифровизации
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Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (в центре)
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (в центре)
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров и премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

ТВЕРЬ, 13 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Тверь во вторник посетил Тверской вагоностроительный завод, где ознакомился с процессом сборки вагонов и осмотрел продукцию предприятия.

В центре управления производством премьер-министру продемонстрировали современные технологии и действующие мощности завода. Главе кабмина также представили цифровую платформу, состоящую из нескольких частей, таких как "уберизация" инженеров и управление "распределенной фабрикой".

Мишустин отметил важность развития цифровых направлений в промышленности. Премьер-министр также предложил создавать на базе вузов научные кластеры по цифровизации, чтобы решать сложные технические задачи в промышленности. "Нужно создавать кластеризацию тех, кто занимается в том числе и наукой и созданием софтов, нужно договориться как это делать. Потому что без компетенций, без трансферта технологий, чтобы детей обучать, будет очень сложно", - сказал он.

Премьер также осмотрел вагоносборочный цех, где будет производиться установка на вагоны кондиционеров и окон.

Вместе с Мишустиным завод осмотрели министр транспорта РФ Виталий Савельев, глава РЖД Олег Белозеров, губернатор Тверской области Игорь Руденя, советник президента РФ Владимир Васильев, президент "Трансмашхолдинга" Андрей Бокарев.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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