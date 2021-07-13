Мишустин осмотрел на ТВЗ обновленную "Иволгу" и концепт нового плацкартного вагона

ТВЕРЬ, 13 июля. /ТАСС/. Глава правительства Михаил Мишустин осмотрел во вторник во время рабочей поездки в Тверь обновленную модель электропоезда "Иволга" и железнодорожные вагоны, собранные на Тверском вагоностроительном заводе (ТВЗ), том числе концепт нового плацкарта.

На вагоностроительном заводе главе правительства показали новую модель "Иволги". Этот электропоезд - "Иволга 3.0" - создан с учетом опыта работы Московских центральных диаметров (МЦД), где сейчас курсируют такие поезда предыдущего поколения. Максимальная скорость новой модификации "Иволги" составляет 160 км/ч, а показатель ускорения возрос на 10% по сравнению с предыдущими моделями.

Премьер ознакомился и с другими образцами продукции предприятия, в том числе осмотрел двухэтажный купейный вагон и отдельно оборудованное в нем детское купе. "Честно скажу, откровенно абсолютно: мне здесь нравится. Когда-то все мы ездили на поездах достаточно активно. Очень симпатично и главное, что все продумано", - отметил премьер. По его словам, была проделана большая работа с точки зрения дизайна интерьера. "Так если зайти, посмотреть, тут места немного, но когда мы сидим, разговариваем, то никаких проблем нет", - продолжил он.

Глава кабмина заглянул и в представленный на заводе образец нового плацкартного вагона. Этот концепт премьер также похвалил. "Представляете, студенческие команды, друзья если поедут - мне кажется, очень удобно, очень комфортно сделано, эргономика продумана", - похвалил Мишустин концепт.

Мишустину показали также новую разработку "Трансмашхолдинга", частью которого является ТВЗ. Это гибридный маневровый тепловоз ТЭМ5X - перспективный локомотив, который создается "Трансмашхолдингом" в сотрудничестве с РЖД. В его конструкции сочетаются дизель-генератор и тяговый накопитель энергии на базе литий-ионных аккумуляторов.