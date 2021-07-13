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Чубайс впервые стал акционером АФК "Система"

Его доля в уставном капитале компании после получения акций составляет 0,0038%

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Специальный представитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс, входящий в совет директоров российской инвестиционной компании АФК "Система", впервые получил долю в корпорации. Об этом говорится в сообщении компании.

Доля Чубайса в уставном капитале компании после получения акций составляет 0,0038%. "Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента <...> после изменения: 0,0038%", - отмечается в сообщении компании.

АФК "Система" - публичная российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов, обслуживающих около 150 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, электронная коммерция, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Выручка компании в 2020 году достигла 691,6 млрд рублей, совокупные активы на 31 декабря 2020 года составили 1,4 трлн рублей.

Теги
РоссияЧубайс, Анатолий Борисович
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