"Магнит" назначил директора по электронной коммерции

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. "Магнит" назначил экс-гендиректора агрегатора такси "Везет" Андрея Лукашевича на должность директора по электронной коммерции. Об этом говорится в сообщении компании.

Как отметили в компании, Лукашевич будет отвечать за формирование стратегии цифровых каналов продаж, масштабирование цифровых каналов продаж, формирование и развитие инфраструктуры электронной коммерции, а также за обеспечение выполнения ключевых финансовых показателей электронной коммерции.

С 2015 по 2018 годы Лукашевич занимал позиции управляющего директора и генерального директора Delivery Club. В 2018 году Лукашевич возглавлял Mail.Ru Foodtech Ventures. В начале 2019 года занимал должность генерального директора агрегатора такси "Везет" и проработал на этой позиции вплоть до сделки компании с "Яндекс".

"Магнит" развивает ряд проектов онлайн-доставки - как самостоятельно, так и в сотрудничестве с партнерами. На конец первого квартала 2021 года сервисы e-commerce охватывали более 1 300 магазинов сети в 58 регионах и 94 городах. При этом около 60% выручки от онлайн-проектов генерируется за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Ежедневно "Магнит" выполняет около 9 500 заказов в день. Средний чек собственной доставки компании составляет около 1 400 рублей, что почти в 3,8 раза превышает аналогичный показатель в офлайн-магазинах (372 рубля в первом квартале 2021 года). В 2021 году компания планирует расширить онлайн-доставку, добавив не менее 1 500 магазинов у дома, дрогери и широкоформатных магазинов в более чем 50 регионах России.