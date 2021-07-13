Свыше 60 км дорог намерены построить в Тверской области в ближайшее время

ТВЕРЬ, 13 июля. /ТАСС/. Власти Тверской области планируют в ближайшее время построить более 60 км региональных дорог, в этом году на эти цели будет направлено около 150 млн рублей, сообщил губернатор области Игорь Руденя на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным.

"Да, оценка правильная (150 млн рублей в этом году). Сегодня мы видим большие масштабы дорожного строительства на нашей территории", - сказал Руденя.

На вопрос Мишустина, будет ли построено 40 км дорог, глава региона ответил: "Я думаю, в разы больше. Будет более 60 км дорог. Средняя стоимость у нас - от 10 до 13 млн рублей. С учетом подорожания мы полагаем, что часть ремонтов [дорог] мы проведем с участием наших денег".