{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Свыше 60 км дорог намерены построить в Тверской области в ближайшее время

На проведение работ, по словам губернатора Игоря Рудени, будет направлено около 150 млн рублей

ТВЕРЬ, 13 июля. /ТАСС/. Власти Тверской области планируют в ближайшее время построить более 60 км региональных дорог, в этом году на эти цели будет направлено около 150 млн рублей, сообщил губернатор области Игорь Руденя на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным.

"Да, оценка правильная (150 млн рублей в этом году). Сегодня мы видим большие масштабы дорожного строительства на нашей территории", - сказал Руденя.

На вопрос Мишустина, будет ли построено 40 км дорог, глава региона ответил: "Я думаю, в разы больше. Будет более 60 км дорог. Средняя стоимость у нас - от 10 до 13 млн рублей. С учетом подорожания мы полагаем, что часть ремонтов [дорог] мы проведем с участием наших денег".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияРуденя, Игорь МихайловичТверская область
Внешний долг России на 1 июля вырос с начала года на 0,9%
По данным ЦБ, размер задолженности увеличился в результате роста иностранной задолженности банковской системы
Внешний долг России на 1 июля вырос с начала года на 0,9%
Читать полностью