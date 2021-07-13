Общественные слушания по кремниевому заводу в ОЭЗ на Урале пройдут осенью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Общественные слушания по вопросу строительства кремниевого завода в особой экономической зоне "Титановая долина" (Свердловская область) состоятся после завершения экологической экспертизы в октябре-ноябре 2021 года. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор ОЭЗ Андрей Антипов.

Губернатор региона Евгений Куйвашев ранее после жалоб местных жителей написал в Instagram, что решение о строительстве предприятия отложено до результатов экологической экспертизы. Инвестиционный проект по строительству кремниевого завода компании "Силарус" ранее уже вызывал протесты жителей и экологов Омска и Златоуста (Челябинская область).

"Процесс проходит параллельно с проектированием, потому что результаты проектирования также являются исходными данными для ряда расчетов по экологической экспертизе, то есть это расчет санитарно-защитной зоны. Мы ожидаем, что [срок завершения экспертизы] - это октябрь-ноябрь этого года, [после чего] мы зайдем на публичные слушания и будем объяснять, что это на самом деле", - сказал Антипов.

Он пояснил, что предварительные расчеты уже есть, они были подготовлены для предыдущей площадки в Новоуральске (в 2016 году было подписано соглашение между регионом и "Силарус" по созданию там кремниевого кластера). "Они показывают, что размер санитарно-защитной зоны - не меньше 300 м, получается третий класс опасности. Уровень выбросов по, так скажем, канцерогенным веществам - кремнию, свинцу, микросилике (силикатная пыль) там предельная концентрация на нормальном уровне уже в пределах 50 м. Сегодняшние способы очистки существенно отличаются от того, что было раньше, и уровень очистки составляет более 98%. И для них более того вся "выловленная" микросилика является не сырьем, а изделием, которые они также продают", - добавил гендиректор.

В апреле пресс-служба ОЭЗ "Титановая долина" сообщила, что экспертный совет "Титановой долины" под руководством первого заместителя губернатора Свердловской области Александра Высокинского одобрил инвестиционный проект компании "Силарус" (Омск) по строительству завода по производству технического кремния. Стоимость завода - 9 млрд рублей, начало производственной деятельности запланировано на 2024 год. Предприятие планирует выпускать технический кремний - 36 тыс. тонн в год, микрокремнезем конденсированный -17,1 тыс. тонн в год и кремнийсодержащий продукт - 1,5 тыс. тонн в год.

ОЭЗ "Титановая долина" - особая экономическая зона промышленно-производственного типа. Первая площадка - "Верхняя Салда" - получила статус на территории Верхнесалдинского городского округа в декабре 2010 года, в августе 2018 года статус ОЭЗ получила вторая площадка - "Уктус".