Механизм рейтингования регионов в рамках нацпроекта по туризму представят в августе

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Механизм рейтингования регионов РФ по их вовлеченности в нацпроект в сфере туризма будет представлен в начале августа, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма в РФ.

"В начале августа будет разработан механизм для рейтингования регионов РФ по их вовлеченности в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", - сказал Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба.

В рамках заседания обсуждались вопросы льготного кредитования бизнеса для реализации инвестпроектов по развитию внутреннего и въездного туризма, а также результаты и перспективы реализации грантовой программы поддержки общественных и предпринимательских инициатив в сфере туризма в 2021-2022 годах.

С этого года инвесторы смогут получать льготные кредиты на 15 лет по ставке 3-5% годовых на строительство и реконструкцию отелей, до 2024 года из федерального бюджета на эти цели будет выделено около 19 млрд рублей, напомнил вице-премьер. "Только в 2021 году мы рассчитываем за счет такой поддержки обеспечить портфель инвестпроектов на общую сумму до 20 млрд рублей. Благодаря национальному проекту мы сможем в горизонте 3-7 лет обеспечить существенное наращивание гостиничной базы в субъектах страны", - подчеркнул Чернышенко.

Процесс получения льготных кредитов удалось оптимизировать, общее время отбора банков и заемщиков должно снизиться как минимум вдвое, со 194 до 108 календарных дней, отметил генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов. По этому направлению есть возможность для "дальнейшего сокращения бюрократических процедур", считает он.

Кроме того, в рамках нацпроекта по туризму осенью пройдет грантовый конкурс на поддержку малого и среднего бизнеса с возможностью начать реализацию туристических проектов с 2022 года, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. "Механизм будет реализован через субсидии регионам. На меру предусмотрено 2 млрд рублей", - сказала она. Гранты выделяются на создание кемпингов и модульных некапитальных средств размещения, обустройство пляжей и туристических маршрутов, создание мобильных аудиогидов, безбарьерных условий для туристов и т. д.