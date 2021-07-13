Эксперты считают, что доля нефтегазового сектора в ВВП России может продолжить сокращаться

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Доля нефтегазового сектора в ВВП России, сократившаяся в 2020 году в связи с падением цен на энергоресурсы в условиях пандемии, может продолжить падать при росте других секторов экономики более быстрыми темпами, рассказали опрошенные ТАСС эксперты.

В 2020 году доля нефтегазового сектора в структуре ВВП России сократилась до 15,2% с 19,2% в 2019 году, свидетельствуют материалы Росстата. По данным статслужбы, показатель снижается на протяжении последних двух лет. Так, в 2018 году доля нефтегазового сектора в ВВП России составляла 21,1%.

"Снижение доли нефтегазового сектора в ВВП будет происходить, если остальная экономика растет быстрее, чем нефтегазовый сектор, или снижается ВДС [валовая добавленная стоимость] нефтегазового сектора. В прошлом году реализовался второй сценарий - снизился ВДС нефтегазового сектора. Однако это произошло исключительно за счет компоненты прибыли, которая очень сильно зависит от мировых цен на нефть и газ. Поэтому снижение доли нефтегазового сектора с 19,2% в 2019 году до 15,2% в 2020 году в первую очередь связано со снижением среднегодовых цен, а также снижением показателей добычи в прошлом году", - поясняет директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов.

Снижение цен на нефть негативно повлияло на прибыль от экспортных контрактов, подтверждает руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" Центра стратегических разработок (ЦСР) Наталья Сафина.

"Средняя цена барреля российской нефти Urals в 2020 году снизилась на 34,4% - до минимальных с 2004 года $41,7. Кроме того, добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась на 8,6%, до 512,7 млн тон, в условиях выполнения договоренностей по ограничению добычи участниками ОПЕК+. В результате это негативно повлияло на динамику экспортных доходов сектора - по данным ФТС России, в 2020 году экспорт топливно-энергетических упал на 36,6%, что привело к падению его доли в экспорте до 49,6% после 62,1% в 2019 году", - отмечает Сафина.

При этом, считает Салихов, сокращение доли нефтегазового сектора в меньшей степени говорит о каких-либо структурных изменениях в экономике и снижении ее зависимости от нефти и газа.

"В этом году цены вырастут, и, соответственно, в 2021 году доля нефтегазового сектора вернется к "условным" 20% ВВП. Нефтегазовые доходы бюджета также привязаны к мировым ценам на нефть из-за формульной привязки НДПИ и экспортных пошлин. Поэтому при снижении мировых цен снижаются и нефтегазовые доходы бюджета. Здесь определяющим фактором также являются мировые цены, а не сама доля нефтегазового сектора в ВВП", - добавляет эксперт.

Новая методология Росстата

Несмотря на то, что нефтегазовый сектор является крупнейшим в российской экономике, оценить его долю не так просто. "Стандартная разбивка ВВП по производству включает раздел "Добыча полезных ископаемых", однако он включат помимо добычи нефти и газа, также добычу угля, руд и прочих полезных ископаемых. Более того, это только деятельность, связанная с непосредственно добычей нефти и газ, без учета ее переработки, а также продажи ее потребителям. Таким образом, самостоятельно оценить долю нефтегазового сектора в российской экономике проблематично. Поэтому Росстат разработал методологию и сделал подобные расчеты за 2017-2020 годы", - поясняет Салихов.

Сафина в свою очередь подчеркивает, что новая методология Росстата по расчету доли нефтегазового сектора в ВВП России позволяет получить достаточно реалистичную оценку.

"Она основана на анализе данных первичного подсектора - добыча сырой нефти, природного газа и производство продуктов их переработки, вторичного подсектора - производство товаров и услуг, связанных с добычей нефти и газа, их переработкой, транспортировкой и продажей потребителю и вспомогательной деятельности по обеспечению функционирования единиц нефтегазового сектора", - уточняет Сафина.

Под нефтегазовым сектором экономики, согласно пояснениям Росстата, следует понимать предприятия, осуществляющие деятельность по производству нефти, природного газа и продуктов их переработки (в соответствии с рекомендациями МВФ - первичный подсектор), а также по производству товаров и услуг, связанных с добычей нефти и газа, их переработкой, транспортировкой и продажей потребителю (вторичный подсектор) и вспомогательную деятельность по обеспечению функционирования единиц нефтегазового сектора.

Правительство России по поручению президента Владимира Путина несколько лет ведет работу по увеличению доли несырьевого сектора в экономике России, а также наращиванию ненефтегазовых доходов бюджета.