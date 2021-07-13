Эксперты указали на риск срыва программ по замене лифтов из-за удорожания металла

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Резкий рост стоимости металла привел к удорожанию себестоимости лифтов, что может привести к срывам контрактов по их замене в многоквартирных домах. Выходом из ситуации могли бы стать налоговые льготы для производителей лифтов, считают опрошенные ТАСС эксперты.

"Ввиду мировой экономической ситуации за прошлый год зарегистрирован резкий рост цен на металл, который нивелировал рентабельность изготовления лифтов. Как правило, с момента торгов, когда появляется генеральный подрядчик, до поставки лифта потребителю проходит от 12 до 15 месяцев. Таким образом, цены, по которым подписывались контракты в прошлом году, поставили подрядчиков в очень сложное положение. Реалии таковы, что возможны срывы контрактов, риски очень сильно увеличиваются. Все зависит от запаса прочности производителя, но он тоже не бесконечный", - сказал первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров.

Генеральный директор ассоциации "Российское лифтовое объединение", секретарь комиссии Общественного совета при Минстрое РФ по вопросам лифтового хозяйства Петр Харламов подчеркнул, что заводы пытаются сделать все возможное, чтобы не допустить срывов, особенно по контрактам, заключенным за дополнительные средства, которые правительство России направило в конце 2020 года. Тогда премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 750 млн рублей на замену и ремонт более тысячи старых лифтов в многоквартирных домах до конца 2022 года.

"В то же время ассоциация "Российское лифтовое объединение" проинформировала и Минстрой, и Минпромторг, и Фонд содействия реформированию ЖКХ о том, что рост цен на лифты неминуем. Чтобы не допустить срыва контрактов по замене лифтов, необходимы меры подержи, в том числе в лифтостроительной отрасли", - уточнил Харламов. Он добавил, что налоговые льготы, например, временное освобождение от НДС, могли бы компенсировать потери лифтостроительных заводов, а также в перспективе быть мерой стимулирования производителей.

Ранее Минстрой России в связи с ростом цен на стройматериалы предложил дать региональным операторам капремонта многоквартирных домов право увеличивать цену контрактов в ходе их исполнения до 25%. Для этого был подготовлен проект постановления правительства РФ, однако пока инициатива не была реализована. По словам Харламова, к середине 2021 года цены на лифты увеличились больше, чем за весь прошлый год, при этом в 2020 году они выросли на 7-10%.

Замглавы Минстроя РФ Максим Егоров ранее в интервью ТАСС сообщал, что почти 140 тыс. лифтов должно быть заменено в России к 2025 году. По словам Харламова, в 2021 году в рамках региональных программам капитального ремонта в стране планируется заменить около 20 тыс. лифтов.

Цены на металл

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл. С 1 февраля 2021 года были введены заградительные пошлины на отходы и лом черных металлов, также было предложено проводить закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено. После стабилизации в начале текущего года цены на металл снова выросли. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что доходы металлургов в России выросли за 2020 год в разы, они получили 100 млрд рублей. В результате правительство России приняло решение с августа до конца 2021 года ввести пошлины на экспорт черных и цветных металлов.