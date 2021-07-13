Эксперт: Волгоградская область благодаря климату сможет развивать органическое виноделие

ВОЛГОГРАД, 13 июля. /ТАСС/. Особенности климата позволят Волгоградской области успешно развивать органическое виноградарство, сообщается во вторник на сайте АНО "Российская система качества" со ссылкой на директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олесю Буняеву.

Потенциал промышленного выращивания и переработки винограда на территории Волгоградской области оценили в ходе аудита, который проводится в рамках совместного проекта Роскачества, Минпромторга РФ и Минсельхоза РФ. По итогам мониторинга, который также охватит Ставрополье, Краснодарский край, Крым, Севастополь, Ростовскую область и Дагестан, составят рейтинг для потребителей и ритейла.

"В Волгоградской области резко континентальный климат с очень жарким, до 45 градусов, летом и морозной зимой. Условия сложные - виноградники нужно и укрывать на зиму, и дополнительно орошать жарким летом. Зато ветреный и сухой климат защищает их от болезней и создает отличные условия для развития органического виноградарства. В регионе нет филлоксеры - главного виноградного вредителя, пожирающего корни посадок. А, значит, все сорта могут расти на своих корнях, сохраняя первозданное своеобразие. Для развития органического виноделия это огромное преимущество", - цитирует Буняеву Роскачество.

Уточняется, что по другим видам органической продукции Волгоград считается одним из регионов-лидеров в России. Первой винодельней в регионе, которая подключится к органическому проекту Роскачества, может стать "Покровская".

Как рассказали ТАСС в пресс-службе обладминистрации, эксперты Роскачества ознакомились с фермерскими хозяйствами Волгоградской области, где выращивают и перерабатывают виноград. Специалисты отметили, что в сложных климатических условиях местные аграрии получают хорошие результаты, особо подчеркнув возможности региона для развития органического направления. Часть территории Волгоградской области на федеральном уровне определена как пригодная для возделывания винограда зона.

Сейчас в регионе действуют шесть предприятий, развивающих это направление, общая площадь виноградников в 2021 году составляет 81 га, из них плодоносящих - почти 68 га. По сравнению с 2015 годом размер виноградных плантаций увеличился на 21%. Самые большие по площади виноградники у ООО "Дубовский виноград" (38,4 га). Это предприятие, а также ИП ГКФХ Зимовец, ИП ГКФХ Гусев и ООО "ВиллаСофия" имеют лицензии Росалкогольрегулирования на производство, хранение и поставки вина.