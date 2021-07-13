Новые резиденты АЗРФ в Мурманской области создадут 1 тыс. рабочих мест в регионе

МУРМАНСК, 13 июля. /ТАСС/. Еще три компании получили статус резидента Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) в Мурманской области, сообщили во вторник в Министерстве развития Арктики и экономики региона. Новые резиденты инвестируют в экономику Мурманской области почти 3 млрд рублей и создадут 1 тыс. рабочих мест.

"В реестре резидентов Арктической зоны РФ зарегистрированы еще три компании из Мурманской области: "МНК" - проект с поддержкой государства по производству строительного камня, инвестиции - почти 3 млрд рублей, 34 новых рабочих места. "Поларктик" создаст организацию, оказывающую услуги в сфере строительства, инвестиции - 60 млн рублей, до 1 000 новых рабочих мест, и компания "Север инн" с проектом строительства гостиницы в Кировске, с инвестициями порядка 10 млн рублей и 21 рабочим местом", - говорится в сообщении.

"Сегодня ровно год как президент подписал пакет законов о системе преференций в Арктике. За этот год в регионе 57 проектов получили статус резидента, в том числе и индивидуальные предприниматели, что подтверждает доступность преференций малому бизнесу", - подчеркнула заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Статус резидента АЗ РФ предполагает ряд преференций, в том числе налоговых. На данный момент резидентом может стать любой предприниматель, зарегистрированный в Арктике, который готов реализовать новый инвестиционный проект на сумму не менее 1 млн рублей.