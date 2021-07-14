"Ъ": компания Авдоляна может построить ветку БАМа

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. ОАО "РЖД" разработало два варианта строительства железнодорожного вывоза угля из Якутии. Дорогу могут проложить по Байкало-амурской магистрали (БАМ) или у побережья Охотского моря. Об этом пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы РЖД.

Вариант вывоза угля через БАМ оценивается в 874 млрд рублей, из которых 188 млрд рублей будут приходиться на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).

"Предполагается построить 1170 км вторых главных путей, мост через Амур и еще 46 мостов, второй новый Кузнецовский тоннель, электрифицировать участок Тында - Комсомольск-Сортировочная (1480 км)", - пишет издание.

Также рассматривается проект строительства отдельной, не сходящейся с БАМ ветки Верхнезейск - Чумикан протяженностью 486 км с провозной способностью 30 млн тонн. Реализацией проекта займется компания Альберта Авдоляна "А-Проперти", за это она получит приоритетное право провоза грузов по существующим дорогам на восток сроком на пять лет.

"Проект будет реализован исключительно за счет операционного потока группы, собственных и привлеченных средств, говорят в "А-Проперти". Привлечения субсидий и/или иных мер господдержки в его рамках не предполагается", - сообщает "Коммерсантъ".