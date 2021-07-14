Основателя Momentus Space обвинили в США во введении в заблуждение инвесторов

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила космический стартап Momentus Space и его основателя россиянина Михаила Кокорича в том, что компания вводила в заблуждение инвесторов относительно имеющихся у нее технологий, а также неверно информировала власти США о рисках для американской национальной безопасности, которые представляет Кокорич. Об этом говорится в заявлении, размещенном во вторник на сайте финансового регулятора.

"Кокорич и Momentus <...> неоднократно говорили инвесторам, что они "успешно испытали" реактивные технологии в космосе, хотя на самом деле в ходе единственного проведенного компанией испытания в космосе не удалось достичь основных задач или продемонстрировать рентабельность технологии", - говорится в документе. Кроме того, согласно этим утверждениям, "Momentus и Кокорич также неверно интерпретировали то, насколько проблемы с точки зрения обеспечения национальной безопасности, связанные с Кокоричем, мешают Momentus получать необходимые правительственные лицензии, жизненно важные для деятельности компании".

Как поясняет в свою очередь портал The Verge, "власти США были обеспокоены тем, что технологии Momentus могут оказаться в руках иностранных противников, в результате чего началось длительное расследование, <...> поскольку Кокорич является россиянином".

SEC предъявил Momentus обвинения на фоне намеченного на август слияния компании с фирмой Stable Road Acquisition Company, которое позволило бы стартапу выйти на биржу, минуя процедуру IPO. Momentus и Stable Road вместе с еще одной компанией-спонсором в ответ согласились выплатить штраф в размере более чем $8 млн, "не признав и не опровергнув" обвинения SEC. Кокорич, однако, не стал этого делать, и американский финансовый регулятор подал на него иск в суд столичного округа Колумбия.

Momentus объявила в октябре 2020 года, что намерена выйти на биржу за счет сделки по слиянию со Stable Road в размере $1,2 млрд. Позднее сумма сделки была снижена до $700 млн.