ЦБ выпускает в обращение памятную монету, посвященную работнику нефтегазовой отрасли

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Банк России выпустит в обращение памятную монету из недрагоценного металла "Работник нефтегазовой отрасли" серии "Человек труда" номиналом 10 рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

На оборотной стороне монеты расположено изображение работника нефтегазовой отрасли у нефтяной скважины на фоне стилизованного изображения нефтяного насоса, справа вверху по окружности имеется надпись "Работник труда".

Тираж монет составит 1 млн штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напомнили в Банке России.