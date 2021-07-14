Исследование: выручка несетевых гостиниц в среднем увеличилась в июне на 82%

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Выручка российских несетевых гостиниц в июне в среднем выросла на 82% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщается в исследовании данных чеков 750 тыс. смарт-терминалов "Эвотор" за июнь 2021, 2020 и 2019 годов.

Рассчитывалась средняя выручка на терминал. По данным аналитики, средняя выручка несетевых гостиниц выросла в июне на 82% по сравнению с 2020 годом. При этом она также превысила и допандемийную, оказавшись на 12% выше, чем в 2019 году. Самый высокий прирост наблюдается в Краснодарском крае, Калининградской области и Москве.

"Значительный рост обусловлен, в первую очередь, эффектом низкой базы. В прошлом году курортный сезон официально открылся только в конце июня, пандемия также препятствовала туристическому потоку в столицы. В июне 2020 года средняя выручка российских гостиниц была ниже на 38%, чем в 2019 году. Кроме того, в июне этого года спрос на отдых внутри страны вырос и из-за ограниченных возможностей отдыха за границей", - прокомментировал результаты исследования генеральный директор IT-компании "Эвотор" Андрей Романенко.

Средняя выручка на курортах Краснодарского края выросла к прошлому году, и на 36% - к 2019 году. Выручка отелей Калининградской области по сравнению с 2019 годом она увеличилась на 63%. В Ростовской области мини-отели удвоили среднюю выручку в июне по сравнению с прошлым годом. Но при этом она все равно оказалась на 17% ниже, чем в июне 2019 года. В Москве средний оборот гостиниц в июне вырос к 2020 году, и на 22% - к 2019 году. В Санкт-Петербурге средняя выручка отелей выросла к прошлому году, и на 13% - к 2019 году.

Средняя выручка гостиниц по итогам июня в Свердловской области выросла на 76% по сравнению с июнем 2020 года и на 4% по сравнению с июнем 2019 года, в Татарстане - на 71% и 31% соответственно, в Карелии - на 68% и 18%, в Иркутской области - на 37% и 19%.