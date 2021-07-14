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ФАС удовлетворила ходатайство "Мираторга" о приобретении 50% курского "Гепаринуса"

Как уточнили в ФАС, совместное предприятие "Гепаринус" планирует заниматься переработкой отходов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. ФАС удовлетворила ходатайство агрохолдинга "Мираторг" о приобретении 50% в уставном капитале компании "Гепаринус", зарегистрированной в Курской области. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"ФАС России удовлетворила ходатайство ООО "Агропромышленный комплекс "Мираторг" о даче предварительного согласия на приобретение доли в размере 50% в уставном капитале ООО "Гепаринус", зарегистрированного в Курской области и входящего в группу компаний Van Hessen Group (Германия)", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в ФАС, совместное предприятие "Гепаринус" планирует заниматься переработкой отходов, образующихся в процессе хозяйственной деятельности "Мираторга".

Холдинг "Мираторг", основанный в 1995 году, является одним из крупнейших производителей свинины и говядины и поставщиком мяса на российском рынке. Компания осуществляет деятельность в 19 регионах.

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