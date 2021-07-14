Шереметьево возобновит работу терминала С 23 июля

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Шереметьево возобновит работу терминала С, законсервированного в начале пандемии на фоне снижения пассажиропотока, с 23 июля. Об этом говорится в сообщении аэропорта.

Первым рейсы из С начнет выполнять "Аэрофлот", компания переведет туда рейсы из терминала D. Остальные международные рейсы будут переведены в терминал с 24 июля.

"Начало полетов авиакомпании "Аэрофлот" из нового терминала С продиктовано возрастающими потребностями в пропускной способности терминальных комплексов вследствие увеличения числа международных рейсов в рамках открытия авиасообщения с рядом иностранных государств. Пассажирам, сотрудникам авиакомпании "Аэрофлот" в терминале С будут также обеспечены условия в рамках противоэпидемических требований Роспотребнадзора", - сообщили в пресс-службе Шереметьево.

Терминал С был открыт в январе 2020 года, но уже в марте законсервирован.

"Возобновление полетов из Терминала С - важное событие, которое свидетельствует о возвращении работы аэропорта в полномасштабный режим, задействуя при этом созданные нами самые современные и высокотехнологичные инфраструктурные мощности. В одном из самых новых в мире терминалов, который был открыт в 2020 году, нашему базовому партнеру - авиакомпании "Аэрофлот", пассажирам и гостям будет предложено высочайшее качество обслуживания и комфорта. При этом наш приоритет - соблюдение всех установленных государственными органами мер безопасности и охраны здоровья в новых условиях", - отметил генеральный директор АО "МАШ" Михаил Василенко.