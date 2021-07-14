Власти заявили, что более 50 отелей в Калининградской области работают с нарушением закона

КАЛИНИНГРАД, 14 июля. /ТАСС/. Власти Калининградской области при проверках отелей и гостиниц выявили различные нарушения законодательства, в том числе уклонение от налогов, размещение в индивидуальных жилых дома. Об этом сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

Мониторинг проводился в течение года по поручению губернатора области Антона Алиханов. Он охватил более 90 объектов. Итоги проверок озвучили на заседании регионального правительства.

"Отдельные собственники, указывая доходы от предпринимательской деятельности, в графе "среднесписочная численность сотрудников" указывают ноль. Отсутствие персонала при доходах за 2020 год в несколько десятков миллионов рублей показал хостел Skala. Без официально оформленных сотрудников по несколько миллионов рублей заработали за прошлый год гостевые дома "Робинзон" и "Розенхойшен". Полагаем, что таким образом реализуются схемы уклонения от уплаты налогов. К тому же, из-за нулевой среднесписочной численности работников отдельные предприниматели, обращавшиеся к нам за государственной поддержкой, по этой причине, не смогли ее получить", - сообщила заместитель председателя областного правительства Ирина Сорокина, которую цитирует пресс-служба.

Соблюдение требований жилищного законодательства

По словам Ирины Сорокиной, фиксировались также случаи завуалированных гостиничных услуг, которые предоставляются в частном жилье через объявления о его аренде. По итогам собственников 39 квартир и домов проверит УФНС России по Калининградской области на предмет регистрации в качестве ИП или самозанятых.

Губернатор Антон Алиханов также обратил внимание на сертификацию калининградских гостиниц, которую провели организации, расположенные в других субъектах России. Министерство регионального контроля обнаружило пять таких случаев, и в каждом из них гостиница размещалась в индивидуальном жилом доме, что противоречит требованиям жилищного законодательства. "Расцениваем это как получение сертификата в обход действующего законодательства. Совместно с прокуратурой Калининградской области будем выявлять такие объекты и направлять информацию в Ростуризм для решения вопроса об отмене аккредитации таких организаций", - заявила глава Минконтроля области Елена Серая.

Алиханов отметил, что в условиях роста потока туристов власти ставят задачу привести рынок гостиничных услуг в правовое поле, поэтому всегда идут навстречу желающим исправить нарушения. Например, собственники индивидуальных жилых домов, которые селили туристов без надлежащего оформления своих помещений и земельных участков, получили достаточное время для того, чтобы переоформить свои объекты недвижимости. Четыре гостиницы, среди которых такие известные в туристическом бизнесе заведения, как "Нессельбек" и "Дом сказочника", после полученных замечаний уже изменили разрешенный вид использования своего земельного участка. Еще по восьми объектам такая работа продолжается. "Спасибо тем, кто пошел правильным путем. <...> Вместе с тем, у нас еще более 50 объектов гостиничного сервиса продолжают оказывать услуги с нарушением законодательства", - отметил губернатор.