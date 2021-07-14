Минвостокразвития РФ оценит окупаемость вложений в мелиорацию в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июля. /ТАСС/. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики рассчитает экономическую модель восстановления систем мелиорации в Амурской области, чтобы изучить окупаемость федеральных субсидий в проект. Об этом журналистам в среду сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Алексей Олегович (Чекунков, глава Минкостокразвития РФ), здесь присутствующий, пообещал просчитать экономическую модель, потому что здесь очень важно понять: деньги, которые мы вкладываем в мелиорацию и за счет которых получаются новые посевные площади и урожай, они вернутся в какой срок? Вообще они вернутся? Если они вернутся, то я никаких проблем не вижу с точки зрения обоснования в правительстве РФ необходимости выделения этих средств. Нам надо модель рассчитать", - сказал Трутнев по итогам поездки в Приамурье.

Ранее губернатор Василий Орлов отметил, что восстановление мелиоративных систем могло бы значительно увеличить урожайность в регионе, особенно учитывая то, что в последние годы на его объем негативно влияют обильные осадки.

Агропромышленный комплекс является важной составной частью экономики Амурской области и формирует 8% ее валового регионального продукта. За период с 2013 года по 2018 год объем валовой продукции сельского хозяйства в области вырос в 1,5 раза. В Приамурье выращивают около 40% общего объема российской сои, бобовые.