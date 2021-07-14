{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава ВЭБ.РФ заявил, что крупные региональные банки будут подключаться к проектам развития

Президент Владимир Путин отметил, что государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" поддержала проекты стоимостью 9,5 трлн рублей
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Крупные региональные банки в ближайший год будут подключаться к проектам развития, сказал в среду председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В 2018 году было принято плановое задание по поддержке проектов до 3 трлн рублей, но вместе с коммерческими банками. Тогда Вы поставили задачу, что ВЭБ не должен конкурировать с коммерческими банками, а должен помогать этим банкам и частным лицам запускать новые проекты. Эта сумма, которую вы назвали, и есть результат нашей совместной работы со "Сбером", ВТБ, "Газпромбанком". В последнее время к этой работе подключился банк "Открытие". Мы думаем, что крупные региональные банки также будут в ближайший год к этой работе активно подключаться", - рассказал глава госкорпорации.

Шувалов добавил, что к настоящему моменту оздоровление ВЭБ.РФ завершено. "Вы поставили задачу провести оздоровление ВЭБа, и должен Вам доложить, что к настоящему моменту оздоровление ВЭБа, санация этой кредитной организации в части, где ВЭБ занимается кредитами, завершена. ВЭБ в хорошем состоянии, достаточность капитала высокая - около 17%, ликвидности у ВЭБа достаточно для того, чтобы выполнять свой бизнес-план", - пояснил он.

Президент Владимир Путин также отметил, что государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" поддержала проекты стоимостью 9,5 трлн рублей, что является большой суммой.

Теги
Шувалов, Игорь ИвановичРоссия
ВЭБ.РФ по итогам II квартала нарастил доходы для будущих пенсионеров до 40 млрд рублей
Доходы были обеспечены за счет купонных выплат и процентных поступлений
Читать полностью