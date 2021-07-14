Глава ВЭБ.РФ заявил, что крупные региональные банки будут подключаться к проектам развития

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Крупные региональные банки в ближайший год будут подключаться к проектам развития, сказал в среду председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В 2018 году было принято плановое задание по поддержке проектов до 3 трлн рублей, но вместе с коммерческими банками. Тогда Вы поставили задачу, что ВЭБ не должен конкурировать с коммерческими банками, а должен помогать этим банкам и частным лицам запускать новые проекты. Эта сумма, которую вы назвали, и есть результат нашей совместной работы со "Сбером", ВТБ, "Газпромбанком". В последнее время к этой работе подключился банк "Открытие". Мы думаем, что крупные региональные банки также будут в ближайший год к этой работе активно подключаться", - рассказал глава госкорпорации.

Шувалов добавил, что к настоящему моменту оздоровление ВЭБ.РФ завершено. "Вы поставили задачу провести оздоровление ВЭБа, и должен Вам доложить, что к настоящему моменту оздоровление ВЭБа, санация этой кредитной организации в части, где ВЭБ занимается кредитами, завершена. ВЭБ в хорошем состоянии, достаточность капитала высокая - около 17%, ликвидности у ВЭБа достаточно для того, чтобы выполнять свой бизнес-план", - пояснил он.

Президент Владимир Путин также отметил, что государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" поддержала проекты стоимостью 9,5 трлн рублей, что является большой суммой.