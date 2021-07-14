Трутнев сообщил, что строительство газовых заводов в Амурской области идет с опережением

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июля. /ТАСС/. Строительство двух крупных заводов в Амурской области - газохимического и газоперерабатывающего - идет с опережением на 10 и 14 дней соответственно. Об этом в среду сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Амурскую область.

"Если говорить о соблюдении графика при реализации инвестиционных проектов, то здесь растут и набирают силу два, наверное, крупнейших на Дальнем Востоке, если не в России в целом, инвестиционных проекта - строительство Амурского газоперерабатывающего и строительство Амурского газохимического заводов. Там работают на стройке 32 тыс. человек. Сегодня мне на совещании докладывают, что мы идет с опережением графика - 10 дней по одному, по другому - две недели. Это образец, как надо работать", - сказал Трутнев.

Он добавил, что работа на объектах ведется ежедневно в три смены.

"Сегодня на территории Дальнего Востока реализуются более 2,6 тыс. инвестиционных проектов с государственной поддержкой, из них 31 - на территории Амурской области. За счет таких проектов, как строительство Амурского газоперерабатывающего завода и Амурского газохимического комплекса Амурская область занимает первое место среди субъектов Дальнего Востока по фактически вложенным инвестициям. Более трети уже осуществленных инвестиций приходится на Амурскую область. Такие проекты не только вносят весомый вклад в развитие экономики региона, но и существенно меняют ее структуру", - цитирует Трутнева пресс-служба полпредства.

Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) строится на территории опережающего развития (ТОР) "Свободный" - это один из крупнейших проектов "Газпрома" на Дальнем Востоке России, здесь будет перерабатываться многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, поступающий по газопроводу "Сила Сибири": из сырьевого газа будут выделяться ценные компоненты - метан, этан, пропан, бутан и гелий, а по производству самого холодного вещества на земле - жидкого гелия - завод станет мировым лидером. В начале июня первую технологическую линию Амурского ГПЗ запустил президент РФ Владимир Путин. На проектную мощность завод должен выйти в начале 2025 года, она составит 42 млрд кубометров газа в год.

Здесь же, на свободненской ТОР, строится Амурский газохимический комплекс по производству базовых полимеров общей мощностью 2,7 млн тонн в год: 2,3 млн тонн полиэтилена и 400 тыс. тонн полипропилена. В прошлом году старт строительству в формате видеосвязи дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Строительство комплекса синхронизировано с постепенным выходом на полную мощность Амурского газоперерабатывающего завода, он будет поставлять этан и сжиженный углеводородный газ для дальнейшей переработки в продукты высокого передела. Ориентировочные сроки завершения строительства и пусконаладочных работ - 2024-2025 годы.