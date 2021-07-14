Великобритания запретит загрязняющие окружающую среду грузовики к 2040 году

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Великобритания намерена запретить с 2040 года продажу новых бензиновых и дизельных грузовиков, а также выйти на нулевой уровень выбросов во внутренних авиаперевозках. Об этом сообщается в среду на сайте Министерства транспорта Соединенного Королевства.

"Речь идет не о том, чтобы что-то запретить, а о том, чтобы то же самое делалось иначе. Мы по-прежнему будем летать в отпуск, но на более эффективных самолетах, использующих экологичное топливо. Мы по-прежнему будем водить, но все чаще - автомобили с нулевым уровнем выбросов", - сказал министр транспорта Грант Шэппс, слова которого приводятся в заявлении министерства.

Отныне бензиновые и дизельные грузовики массой более 26 тонн будут запрещены с 2040 года, а небольшие - с 2035 года. В сфере авиаперевозок правительство намерено добиться углеродной нейтральности для внутренних рейсов страны и всех аэропортов Англии к 2040 году, а для международных рейсов - к 2050 году.

Министерство транспорта в своем заявлении поясняет, что главная цель - сделать весь транспорт углеродно-нейтральным к 2050 году.

Ранее премьер-министр Борис Джонсон принял решение запретить продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей и фургонов с 2030 года. Изначально британское правительство собиралось ввести этот запрет к 2040 году.

Лидеры стран Группы семи (G7) обязались добиться нулевого выброса CО2 в своих странах как можно быстрее и не позднее 2050 года. Кроме того, они подчеркнули намерение стран преимущественно отказаться от углеводородного сырья в энергетике в 2030-х годах.