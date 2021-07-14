Нефть Brent отыграла падение в 1,6% на новости о достижении ОАЭ и ОПЕК договора по сделке

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE отыграла падение в 1,6% и демонстрировала показатели в $76,49 за баррель, равные цене закрытия предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов на 14:29 мск.

При этом к 14:11 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2021 года падала на 1,62%, до $75,25 за баррель. К 15:00 мск нефть перешла к умеренному падению, находясь уровне $76,41 за баррель (-0,1%).

Котировки замедлили падение на фоне сообщения агентства Bloomberg о том, что ОПЕК договорилась с ОАЭ о параметрах сделки и условиях смягчения ограничений по добыче. По данным источников агентства в организации, вскоре будет назначена новая министерская встреча участников соглашения. Bloomberg уточняет, что стороны договорились о компромиссном варианте по базовым уровням добычи нефти для ОАЭ, от которых отсчитываются квоты в соглашении.