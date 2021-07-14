Китай откроет крупнейший в мире рынок по торговле квотами на выбросы углерода

ПЕКИН, 14 июля. /ТАСС/. Китай в июле запустит крупнейшую в мире площадку по торговле квотами на выбросы углерода для ограничения парниковых газов в атмосфере. Об этом в среду заявил заместитель министра экологии и охраны окружающей среды Чжао Инминь.

Власти КНР будут продавать промышленным предприятиям права на выброс определенного объема углерода. На начальном этапе в торгах примут участие порядка 2 тыс. компаний, выпускающие более 4 млрд тонн углерода в год. "Это означает, что рынок торговли квотами на выбросы углерода в Китае станет крупнейшим в мире по объему покрываемых выбросов парниковых газов", - цитирует замминистра агентство Синьхуа.

Он также добавил, что открытие национального углеродного рынка поможет Китаю добиться поставленных целей в сфере экологии: к 2030 году добиться снижения выбросов углекислого газа, а к 2060 году выйти на уровень полностью углеродно-нейтральной стран.