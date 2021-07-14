Недельная инфляция в России замедлилась до 0,06%

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 6 по 12 июля 2021 года составила 0,06%, следует из данных Росстата.

Неделей ранее инфляция в РФ находилась на уровне 0,46%.

С начала года потребительские цены выросли на 4,6%. В годовом выражении инфляция на 12 июля 2021 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 6,55%.

Продовольственные товары

За отчетную неделю цены выросли на консервы мясные для детского питания - на 0,7%, творог жирный и печенье - на 0,5%, сметану и консервы овощные для детского питания - на 0,3%, колбасу полукопченую и варено-копченую, масло сливочное, консервы фруктово-ягодные для детского питания, молоко пастеризованное, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, крупу гречневую и конфеты шоколадные - на 0,2%, свинину, маргарин, хлеб ржаной, пшено, водку, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.

Цены на масло подсолнечное в среднем по России увеличились на 0,3%. В 32 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,7%, в 10 субъектах - на 0,8-3,6%. В 31 субъекте цены не изменились. В 12 субъектах цены снизились на 0,1-1,2%.

Цены на мясо кур в среднем по стране выросли на 0,2%, в том числе в 30 субъектах Российской Федерации - на 0,1-0,7%, в 11 субъектах - на 0,8-1,6%. В 14 субъектах цены не изменились. В 30 субъектах цены на мясо кур снизились на 0,1-2,2%.

Цены на сахар-песок в среднем по России возросли на 0,1%, в том числе в 21 субъекте Российской Федерации - на 0,1-0,7%, в 9 субъектах - на 0,8-1,5%. В 40 субъектах Российской Федерации цены не изменились. В 15 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-0,9%.

Яйца куриные в среднем по стране подешевели на 0,6%, в том числе в 25 субъектах Российской Федерации - на 0,1-1,5%, в 19 субъектах - на 1,6-3%, в 7 субъектах - на 3,1-7%. В 6 субъектах цены на яйца куриные не изменились. В 16 субъектах яйца куриные подорожали на 0,1-0,9%, в 12 субъектах - на 1,0-3,2%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 1,3%, в том числе на картофель - на 5,4%, помидоры - на 4,8%, огурцы - на 4,5%, лук репчатый - на 2,4%. В то же время цены на капусту белокочанную выросли на 4,2%, морковь - на 1,9%, яблоки - на 0,2%.

Цены на баранину снизились на 0,2%, сыры сычужные, чай черный и вермишель - на 0,1%.

Непродовольственные товары и медикаменты

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 0,5%, левомеколь - на 0,4%, бромгексин и валидол - на 0,3%, корвалол, нимесулид и аллохол - на 0,2%, комбинированные анальгетики - на 0,1%. Цены на поливитамины с макро- и микроэлементами снизились на 0,7%, поливитамины без минералов отечественные - на 0,1%.

Предметы гигиены и товары первой необходимости

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: мыло хозяйственное и спички - на 0,6%, сухие корма для домашних животных - на 0,4%, бумага туалетная - на 0,3%, мыло туалетное - на 0,2%, пеленки для новорожденных и порошок стиральный - на 0,1%.

Цены на подгузники детские снизились на 0,3%, щетки зубные - на 0,2%.

Среди строительных материалов увеличились цены: на плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные - на 2,9%, доски обрезные - на 2,7%, металлочерепицу - на 1,6%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на легковые автомобили иностранных марок - на 0,7%, сигареты с фильтром отечественные - на 0,5%, шампуни - на 0,4%, телевизоры - на 0,3%, смартфоны и майки, футболки, носки мужские - на 0,1%.

В то же время электропылесосы подешевели на 0,5%, джинсы для детей - на 0,2%, спортивные костюмы для детей, колготки женские, кроссовки для детей и взрослых - на 0,1%.

Цены на бензин автомобильный увеличились на 0,1%, дизельное топливо - на 0,2%.

Услуги

Тарифы на отдельные виды коммунальных услуг выросли на 0,1-0,2%.

Цены на путевки в санатории, дома отдыха и пансионаты выросли на 0,2%, проживание в хостелах - на 0,1%.

Средняя цена поездки на отдых в Турцию снизилась на 4,6%, проживания в гостиницах 1-5* в этой стране - от 0,2% до 4,3%.