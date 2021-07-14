В Мурманской области намерены сделать "зеленую трансформацию" одним из драйверов экономики

МУРМАНСК, 14 июля. /ТАСС/. Экономика Мурманской области в ближайшие годы будет активно продвигаться за счет "зеленой трансформации" региона. Об этом в среду сообщил ТАСС губернатор региона Андрей Чибис.

В Мурманской области находятся крупные центры горнодобывающей, горно-химической и металлургической промышленности, а также многочисленные военные объекты. В последние годы регион делает упор на переход к "зеленым" видам энергии.

"Устаревшие, неэффективные и экологически вредные производства в Мурманской области сейчас либо закрываются, либо серьезно модернизируются. Топливно-энергетический комплекс будет переведен с мазута сначала на природный газ, а затем на возобновляемые источники энергии. Первые шаги делаются уже сейчас. В частности, ветропарку "Кольская ВЭС" присвоен статус стратегического инвестиционного проекта Мурманской области, к 2025 году он станет частью первой в России "безуглеродной зоны", где будут производить "зеленый водород", - сказал Чибис.

В этом году в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Мурманская область подписала соглашение с корпорацией "Роснано" по пилотному запуску проекта создания углеродно-свободной зоны (УСЗ) "carbon free zone" на территории региона. В пределах этой зоны будет реализован комплекс мероприятий по внедрению технологий с различным уровнем готовности, направленных на снижение выбросов парниковых газов в жизненном цикле производства промышленной продукции.

"Начиная с 2025 года, у нас будет производиться 12 тыс. тонн водорода. Это не только снизит нагрузку на нашу экологию, но и привлечет инвесторов в регион за счет экспорта "зеленого водорода" в страны ЕС. И мы станем "пилотом" в проекте по безуглеродной территории "carbon free zone", - пояснил Чибис.

Губернатор Мурманской области, которая полностью входит в Арктическую зону, также отметил, что тема сохранения экологии в Арктике находится под пристальным вниманием мировой общественности и вопрос внедрения чистой энергии и сокращения выбросов парниковых газов должен решаться уже здесь и сейчас.

О Кольской ветроэлектростанции ("Кольская ВЭС")

"Кольская ВЭС", которую в Мурманской области строит компания "Энел Россия" (входит в итальянский энергетический холдинг Enel), является самой крупной ветроэлектростанцией за Полярным кругом. После ввода в эксплуатацию, которая намечена на 2022 год, ВЭС сможет вырабатывать примерно 750 ГВтч в год, избегая при этом выброса около 600 тыс. тонн углекислого газа в атмосферу. Ветропарк будет оснащен 57 турбинами и расположен на территории общей площадью 257 га.

Carbon Free Zone

Мурманская область стала одним из первых регионов по созданию Carbon Free Zone, здесь будет реализован пилотный проект "Роснано" по производству, а также экспорту в страны ЕС "зеленого" водорода, вырабатываемого с использованием ветроэлектростанции. В рамках проекта будет производиться 12 тыс. тонн водорода в год, начиная с 2025 года. По итогам "пилота" "Роснано" планирует масштабировать такие проекты и сформировать экспортно ориентированный кластер по производству, хранению и транспортировке "зеленого" водорода в регионах, совмещающих высокий ветропотенциал и инфраструктуру для перевозки. Кроме того, внутреннее потребление водорода позволит снизить углеродный след российской продукции.