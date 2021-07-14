Microsoft представила облачную версию своей операционной системы Windows

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Американская корпорация Microsoft представила облачную версию своей операционной системы, которая получила название Windows 365. Об этом сообщается в среду на сайте компании.

В заявлении отмечается, что Windows 365 предназначена для получения пользователем доступа к своим приложениям и данным в удаленном режиме и с любого устройства. В частности, это рассчитано на то, чтобы обеспечивать бесперебойную работу компаний, сотрудники которых трудятся в дистанционном режиме.

"С Windows 365 мы создаем новую категорию: Cloud PC (облачный персональный компьютер)", - приводятся в пресс-релизе слова главного исполнительного директора корпорации Сатьи Наделлы. По его словам, в компании рассчитывают предоставить "организациям большую гибкость и безопасный способ расширить возможности своих сотрудников" за счет того, что использованный в Windows 365 механизм "хранит информацию в облаке, а не на устройстве".

Предприятия получат доступ к облачной ОС со 2 августа текущего года. В конце июня Microsoft представила обновленную версию своей ОС, которая получила название Windows 11. Она получила доработанный дизайн, обзавелась улучшенной системой поддержки работы двух мониторов, виджетами для получения доступа к различным сервисам, а также рядом других нововведений. По словам представителя компании, обновленная версия ОС станет наиболее быстрой и безопасной в сравнении со своими предшественниками. Планируется, что Windows 11 станет доступна пользователям в конце этого года.

Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft - одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств: от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в городе Редмонд (штат Вашингтон).