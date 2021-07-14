Власти Украины предлагают запретить с 2030 года ввоз дизельных и бензиновых автомобилей

КИЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Министерство инфраструктуры Украины предлагает с 2030 года запретить ввоз в страну дизельных и бензиновых автомобилей, подготовив соответствующий законопроект. Об этом сообщает в среду пресс-служба ведомства.

"Документ разработали в целях реализации отдельных положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и других европейских директив", - сказано в сообщении.

Законопроект призван стимулировать использование электромобилей, в связи с чем предусмотрен поэтапный запрет ввоза и первой регистрации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и производимых на Украине. Предполагается с 1 января 2027 года запретить ввоз подержанных автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а с 1 января 2030 года - новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также подержанных и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.

При этом, согласно проекту закона, запрет не будет распространяться на автомобили для вооруженных сил и других военных формирований, для фермерских хозяйств с целью их использования за пределами автодорог общего пользования. Запрет также не касается машин, которые получают в наследство, и ретро-автомобилей старше 1981 года.

На данный момент в правительстве идет обсуждение законопроекта. Проект документа должны утвердить парламент и подписать президент.