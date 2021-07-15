В Москве число самозанятых с начала года выросло на 172 тыс. человек

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Количество самозанятых граждан в Москве с начала года выросло на 172 тыс. и достигло 650 тыс. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Число самозанятых в столице достигло 650 тысяч человек. Это составляет 25% от общего количества самозанятых в России. С начала 2021 года их число увеличилось на 172 тысячи", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, число граждан, оформляющих статус плательщиков налога на профессиональный доход, продолжает расти. Ежемесячно в первом полугодии 2021 года количество самозанятых росло в среднем на 28 тыс. человек, что на несколько тыс. превышает среднемесячный показатель аналогичного периода 2020 года. В марте число самозанятых увеличилось на 34 тыс. человек, в апреле - на 31 тыс. Предыдущий рекорд был зафиксирован в ноябре 2020 года, когда ежемесячный прирост числа самозанятых достиг 29 тыс. человек.

Ефимов добавил, что столица более чем в 1,5 раза превысила плановый показатель по количеству самозанятых на 2021 год. Он был установлен национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в части регионального проекта "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами (город федерального значения Москва)".

"Суммарный доход, полученный с начала действия специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", к 1 июля превысил 199 млрд рублей. Это составляет 42% от суммарного дохода, полученного всеми самозанятыми в России. Средний размер чека составил 2 213 рублей. Он увеличился на 13% с начала 2021 года и на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - уточнил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Самыми востребованными видами деятельности среди самозанятых стала доставка, сдача квартир в аренду, услуги перевозки, строительство, маркетинг и реклама.