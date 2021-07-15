Роскачество проверило кефир

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Роскачество провело исследование кефира и в продукции трех торговых марок обнаружило кишечную палочку. Об этом говорится в сообщении организации.

Роскачество представило новое исследование кефира семи торговых марок: "Буренкино", "Лента", "Молочное царство", "Простоквашино", "Каждый день", "То, что надо!" и Parmalat, каждый из которых был проверен по 35 показателям качества и безопасности.

"Рейтинг кефира "Буренкино", "Молочное царство" и "То, что надо!" обнулен за наличие бактерий группы кишечной палочки", - отмечается в сообщении. Кроме того, у этой продукции имеются и другие недочеты: плесени, невыраженный кисломолочный вкус и запах, привкус пастеризации, а также недостоверная маркировка. Специалисты Роскачества передали информацию о нарушениях в контрольно-надзорные органы, в том числе в Роспотребнадзор, а также торговым сетям и производителям.

Среди исследованных марок безопасными и качественными был признан кефир "Простоквашино", "Каждый день", "Лента" и Parmalat. "Этот кефир безопасный и сделан из качественного молока, в нем нет крахмала, сухого молока и растительных жиров", - отмечается в сообщении.

Впервые исследование кефира Роскачество проводило в 2018 и 2019 годах. Сегодня рейтинг насчитывает более 50 товаров, которые представлены на полках российских магазинов. 16 из них получили высшую оценку от экспертов организации.

В Роскачестве также напомнили, что в первую очередь кефир противопоказан людям, у которых повышена кислотность желудочного сока и проблемы с кишечником. Кроме того, кефир запрещен при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при гиперацидном гастрите или панкреатите. Кефир также противопоказан детям до семи месяцев, особенно новорожденным. Давать кефир детям рекомендуется в возрасте от года и не более 100 мл в день, так как напиток раздражает слизистую ребенка и даже может вызвать кровотечение, добавили в организации.