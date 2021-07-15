Новые резиденты "Технополиса Москва" вложат в развитие промышленности почти 10 млрд рублей

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" получили в первом полугодии 2021 года семь высокотехнологичных предприятий, до 2030 года компании планируют вложить в развитие своих производств почти 10 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"С начала года статус резидента особой экономической зоны столицы получили семь высокотехнологичных предприятий. Компании планируют реализовать проекты в таких сферах, как производство электрогрузовиков и комплектующих для электротранспорта, канатно-транспортных систем, инъекционных препаратов для косметологии, программных продуктов для контактных центров и систем видео-конференц-связи. Объем заявленных инвестиций составляет 9,9 млрд рублей, также резиденты планируют создать более 900 рабочих мест", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, значительная доля планируемых инвестиций - около 8,7 млрд рублей - приходится на двух резидентов кластера медицинских технологий, оборудования и биофармы. Еще два резидента, которые планируют вложить в общей сложности 713 млн рублей, вошли в кластер высокотехнологичных производств. Остальные пополнили кластер информационно-коммуникационных технологий.

Преференции, которыми пользуются резиденты, открывают доступ к беспошлинному импорту, нулевой ставке на имущество и транспорт, а также льготной ставке на прибыль. Это делает особую экономическую зону столицы привлекательной для промышленных инвесторов.

"С момента создания столичной ОЭЗ, резиденты сэкономили на налоговых платежах более 3 млрд рублей. Это позволяет им уменьшать себестоимость производимой продукции, получая тем самым конкурентные преимущества на рынке, а также инвестировать освободившиеся средства в развитие производства", - добавил директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дёгтев.