На Колыме планируют построить соцобъекты на 30 млрд рублей

ТАСС, 15 июля. Объем инвестиций в строительство социальных объектов на Колыме по дальневосточной концессии в ближайшие пять лет составит до 30 млрд рублей. Об этом журналистам в четверг в ходе рабочей поездки в Магадан сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Первый новый квартал по комплексной застройке, который появится в Магаданской области за много-много лет, в том числе будет обеспечивать новыми объектами социальной инфраструктуры по механизму дальневосточной концессии. Общий объем таких проектов для Магаданской области может достичь на горизонте ближайших пяти лет от 30 млрд рублей, о чем мы подписали рамочное соглашение на Санкт-Петербургском экономическом форуме и готовим конкретные сделки к Восточному экономическому форуму", - сказал Чекунков.

Он отметил, что Магаданская область выступает пионером при подготовке проектов дальневосточной концессии. "С помощью этого нового финансового механизма мы будем создавать инфраструктуру, в том числе, в первую очередь, социальную инфраструктуру, чтобы регион развивался опережающими темпами", - сказал глава Минвостокразвития.

Усовершенствованный механизм государственно-частного партнерства (ГЧП), который Минвостокразвития РФ назвало арктической и дальневосточной концессиями, будет направлен на возведение объектов инфраструктуры и затронет интересы всех участников: государства, пользователей инфраструктуры и общества. В частности, новый механизм ГЧП задействуют при газификации Камчатки, а также для строительства инфраструктуры при освоении Баимской рудной зоны в Чукотском автономном округе и месторождения меди Удокан на севере Забайкалья.